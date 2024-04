Com cenário semelhante ao de 2023, Palmeiras pode poupar titulares em estreia de Libertadores

Após a derrota por 1 a 0 para o Santos, no último domingo, o Palmeiras virou a chave para pensar na estreia da Libertadores, na quarta-feira. O duelo válido pela competição continental acontece na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasómetro. Para a partida, o técnico Abel Ferreira pode poupar seus jogadores.

O confronto contra os argentinos acontece no meio da decisão do Paulistão. No domingo, o Palmeiras recebe o Santos, no Allianz Parque, em duelo de volta, às 18 horas. Com isso, o Verdão vive um cenário semelhante ao de 2023, quando também teve o primeiro compromisso da Libertadores entre os dois jogos da final do Estadual.

No ano passado, a equipe comandada por Abel Ferreira precisou fazer uma viagem à Bolívia para o jogo contra o Bolívar depois de perder o duelo de ida da decisão do Paulista por 2 a 1 para o Água Santa. Para o duelo contra os bolivianos, o treinador palmeirense mandou a campo uma equipe reserva, que acabou perdendo por 3 a 1, de virada. Já no duelo de volta, o Verdão conseguiu reverter o placar e faturou a taça depois de vitória por 4 a 0, no Allianz Parque.