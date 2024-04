Com a camisa 11, Guilherme vive noite de Neymar em vitória do Santos e quer retorno do craque à Vila Belmiro

O atacante Guilherme estava inspirado na vitória do Santos sobre o Palmeiras, por 1 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Com direito a assistência e jogadas plásticas, o jogador viveu uma noite de Neymar na Vila Belmiro.

Sob olhares do craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e da Seleção Brasileira, e vestindo a mesma camisa 11, ele foi a principal arma do Santos no ataque. Neymar marcou presença no estádio e entrou em campo com a taça do Estadual pouco antes da bola rolar.

Foi de Guilherme a bela jogada que culminou no gol de Otero, logo no início do segundo tempo. Ele foi até a linha de fundo, entortando Marcos Rocha, e cruzou na medida para o venezuelano cabecear e balançar as redes.