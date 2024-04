Com 7 representantes, Brasil busca confirmar favoritismo na Sul-Americana 2024

? CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 1, 2024

Na quarta-feira, o RB Bragantino estreará diante do Coquimbo Unido, do Chile, no Nabizão. A equipe paulista vem de resultados negativos no último mês. Primeiramente ao ser eliminado para o Botafogo na terceira fase da Libertadores, e depois por perder para o Santos na semifinal do Campeonato Paulista.

O zagueiro Léo Ortiz, que era um dos principais jogadores do elenco, se transferiu ao Flamengo e é a grande perda do time. A equipe comandada por Pedro Caixinha busca seu primeiro título do torneio. Apesar de ser finalista em 2021, eles acabaram sendo derrotados para o Athletico-PR, por 1 a 0.

O Fortaleza chega à Sul-Americana de 2024 com um gosto amargo, já que perderam a decisão de 2023 para a LDU de Quito. Na ocasião, os brasileiros até saíram na frente do placar, mas cederam o empate por 1 a 1 e acabaram derrotados na decisão por pênaltis.

A estreia do time nordestino será na quarta-feira, contra o Sportivo Trinidense, do Paraguai, longe de seu torcedor.

Quem também entra em campo na quarta é o Cuiabá, que terá um dos duelos mais complicados da rodada e receberá o Lanús, da Argentina, na Arena Pantanal.