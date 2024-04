Cobresal empata com o Barcelona, e São Paulo pode ser líder do Grupo B da Libertadores

Nesta terça-feira, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B da Libertadores, o Barcelona-SC, do Equador, visitou o Cobresal, do Chile, e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Leonardo Valencia, enquanto Francisco Fydriszewski anotou para os visitantes.

Com a igualdade no placar, as duas equipes somaram um ponto e ficaram empatadas no Grupo B. No entanto, o São Paulo ainda fará sua estreia diante do Talleres na noite da próxima quinta-feira, podendo assim assumir a liderança em caso de vitória.

O próximo duelo do Cobresal pela Libertadores será na próxima quarta-feira (10), contra o São Paulo, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da competição. O Barcelona também retorna aos gramados pela competição na próxima quarta-feira. Por sua vez, contra o Talleres, às 23 horas (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.