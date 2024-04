Brasil domina lista entre clubes com mais seguidores da Libertadores e Sul-Americana

Os times brasileiros têm se dado bem nas últimas edições da Libertadores e da Sul-Americana, estando nas decisões frequentemente. Além disso, segundo dados da Apostagolos, os clubes do Brasil dominam o top-20 de equipes que estão nas competições continentais com mais seguidores nas redes sociais.

O levantamento da estatística foi feito somando os seguidores das plataformas Instagram, TikTok, X (antigo Twitter) e Facebook. Flamengo e Corinthians, que possuem as maiores torcidas do país, são os primeiros colocados. O Rubro-negro aparece disparado na liderança, com mais de 50 milhões, enquanto o Timão é o segundo, com 34 milhões.

Em seguida aparecem dois clubes argentinos, Boca Juniors e River Plate, respectivamente. Ambos possuem 27 milhões, mas o Boca leva uma pequena vantagem. O São Paulo fecha o top-5, com 19 milhões, enquanto o Palmeiras aparece na sexta colocação, com quase 18 milhões.