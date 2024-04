Borré desperdiça chance, e Inter empata com Belgrano na estreia pela Sul-Americana

Nesta terça-feira, no Estádio Mario Alberto Kempes, o Internacional empatou sem gols com o Belgrano, da Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Colorado desperdiçou algumas chances de inaugurar o marcador e saiu com apenas um ponto da partida.

Agora, com o ponto ganho, o Internacional ocupa a segunda colocação do Grupo C da competição. O Belgrano, por sua vez, também com um ponto contabilizado, assume a liderança provisória. Nesta quinta-feira, Real Tomayapo e Delfin se enfrentam e, assim, as posições do grupo desta primeira rodada serão definidas.