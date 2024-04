Atlético-MG divulga relacionados para partida de estreia na Libertadores

O Atlético-MG estará forte para a estreia na fase de grupos da Libertadores de 2024. Neste terça-feira, o Galo divulgou os 24 atletas relacionados para a partida contra o Caracas, da Venezuela, marcada para quinta-feira.

Por conta do duelo acontecer entre as finais do Campeonato Mineiro, existia a dúvida se os principais jogadores do elenco viajariam para Caracas. No entanto, nomes como Hulk, Paulinho e Guilherme Arana estão na lista.

O Galo possui dois desfalques por conta de problemas físicos. O lateral Rubens segue se recuperando de uma fratura na mão esquerda, enquanto o meio-campista Edenílson sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo com ruptura de ligamentos na última segunda-feira.