Aranha exalta trabalho na base do Palmeiras e projeta "temporada de alegrias" antes de estreia no Brasileiro sub-20

O time sub-20 do Palmeiras terá importantes compromissos no mês de abril. A equipe comandada pelo técnico Lucas Andrade, estrearão tanto no Brasileirão, quanto no Paulistão da categoria. O goleiro Aranha, um dos destaques do time, exaltou o trabalho na base do Verdão.

"A preparação tem sido muito boa. Cada jogador aqui está empenhado, buscando em fazer o seu melhor para ajudar o Palmeiras em seus objetivos na temporada, e também para continuar se desenvolvendo como atleta neste período de formação que sabemos que é importante. A nossa comissão técnica é muito forte e tem nos orientado da melhor forma também, para que possamos competir em todos os campeonatos em 2024", disse Aranha.

Campeão da Copinha e do Paulistão sub-20 pelo Verdão em 2023, Aranha também projetou a temporada de 2024 da categoria, e afirmou que não há outro pensamento que não seja brigar pelos títulos que o Palmeiras irá disputar.