António Oliveira está registrado como auxiliar para jogo entre Corinthians e Racing-URU; entenda motivo

Como António obteve a Licença Pro da Uefa em meados de outubro, quando ainda estava no Cuiabá, existe a expectativa que o treinador receba em breve a carteirinha. Depois do jogo contra o Racing-URU, o Timão encara o Nacional-PAR no dia 9, na Neo Química Arena. Os duelos são válidos pelo grupo F da Sul-Americana.

O confronto contra a equipe uruguaia será nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário. O Corinthians está escalado com o retorno do zagueiro Félix Torres.