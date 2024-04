Alianza Lima x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O treinador do Alianza não antecipou a escalação e chegou a dizer que a mesma só será conhecida minutos antes do duelo contra os brasileiros. O principal destaque é o retorno do goleiro Ángelo Campos, livre de lesão e que vai estrear na temporada.

FICHA TÉCNICA



ALIANZA-PER X FLUMINENSE-BRA

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (Peru)



Data: 3 de abril de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)