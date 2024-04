Trunfo do São Paulo, Morumbis fica quase um mês sem receber jogos do time

O São Paulo tem tido de se acostumar a não pisar no Morumbis nesses últimos tempos. Após a precoce eliminação no Campeonato Paulista, nas quartas de final, contra o Novorizontino, o time comandado por Thiago Carpini vem tendo duas semanas e meia sem jogos oficiais e, ao voltar à ativa na próxima quinta-feira, também não atuará com o apoio massivo de sua torcida.

A eliminação do São Paulo para o Novorizontino diante de mais de 55 mil torcedores no Morumbis aconteceu no dia 17 de março. O São Paulo volta a entrar em campo oficialmente na próxima quinta-feira, dia 4 de abril, contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina, pela estreia na Copa Libertadores. Portanto, o elenco tricolor terá de esperar um pouco mais para retornar ao Morumbis.

O primeiro jogo do São Paulo em sua casa após a eliminação no Paulista será disputado apenas no dia 10 de abril, quinta-feira, contra o Cobresal, às 21h30 (de Brasília), já que no fim de semana anterior haverá a disputa do segundo jogo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos.