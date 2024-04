Técnico do Braga, Artur Jorge revela acerto encaminhado com o Botafogo: "Situação muito clara"

Artur Jorge tem ganhado destaque no comando do Braga nos últimos dois anos. Levou o clube à disputa da Liga dos Campeões e acumula bons resultados, além de ter conquistado a Taça da Liga em janeiro deste ano. Na atual temporada, foram 45 jogos, com 26 vitórias, oito empates e 11 derrotas.

Com a expectativa da chegada do novo treinador, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira para fazer sua estreia na Copa Libertadores 2024. Pelo Grupo D, o Glorioso recebe o Junior Barranquilla-COL às 19 horas (de Brasília), no Nilton Santos.