Sem mostrar provas, Textor diz que goleada do Palmeiras foi manipulada por cinco jogadores do São Paulo em 2023

O norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, alega ter "evidências pesadas" de que o Palmeiras vem sendo beneficiado pela arbitragem há, pelo menos, duas temporadas. Na noite desta segunda-feira, por meio de nota publicada em seu site oficial, o empresário disse que o Choque-Rei pelo Brasileiro 2023 foi manipulado por jogadores do São Paulo, mas não apresentou provas.

No Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contou com gols de Piquerez (2), Marcos Rocha e Breno Lopes(2) para ganhar do São Paulo por 5 a 0. Com a vitória, o time alviverde, então quarto colocado, chegou aos 50 pontos, nove a menos que o líder Botafogo. Em sua nota, o dono da SAF do time alvinegro citou o clássico.

"De acordo com especialistas e inteligência artificial, o jogo foi manipulado por, pelo menos, cinco jogadores do São Paulo. Um total de sete jogadores apresentou desvios anormais em situações claras de gol, embora apenas cinco tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação. Deve ficar claro que as provas não estabelecem o motivo nem sugerem que qualquer clube ou parte tenha sido responsável pela manipulação, além dos jogadores identificados", diz a nota.