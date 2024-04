Sem Cano, Fluminense divulga lista de relacionados para estreia na Libertadores

O Fluminense divulgou nesta segunda-feira a lista dos 25 atletas relacionados para a estreia na Copa Libertadores, nesta quarta-feira, contra o Alianza Lima, às 21h30 (de Brasília), em Lima, no Peru. O atacante argentino Germán Cano não foi convocado por Fernando Diniz para o duelo.

Cano sofre com dores no tornozelo desde antes da volta semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, partida em que o argentino não disputou. Com isso, o atacante desfalca a equipe na estreia.

Fernando Diniz também não conta com Ganso, Keno, Marlon, John Kennedy e Diogo Barbosa para a estreia na Libertadores.