São Paulo vê acusações "graves e infundadas" de Textor e aciona departamento jurídico

O São Paulo se pronunciou sobre as acusações de manipulações de resultado feitas por John Textor, dono da SAF do Botafogo. Em nota oficial divulgada na noite desta segunda-feira, o dirigente afirmou que cinco jogadores do Tricolor teriam contribuído para o resultado no clássico contra o Palmeiras, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, que terminou em goleada do Verdão por 5 a 0 no Allianz Parque.

Os nomes dos jogadores do São Paulo supostamente envolvidos na derrota para o Palmeiras não foram publicados por Textor na nota oficial.

Também por meio de comunicado, o São Paulo repudiou as "graves e infundadas acusações" de que atletas do elenco estariam envolvidos em um suposto esquema. O clube ressaltou que a índole de seus jogadores foi questionada sem provas e informou que já acionou o departamento jurídico para cuidar da situação.