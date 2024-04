São Paulo anuncia renovação de contrato de Arboleda até 2027; veja detalhes

Com a camisa do São Paulo, o zagueiro equatoriano conquistou três títulos: o Campeonato Paulista de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024. Caso venha a de fato cumprir o novo contrato, completará dez anos na equipe do Morumbi e vai em busca de novas taças para erguer.

"Essa já é a nossa segunda renovação com o Arboleda. Ele é um jogador fundamental para a gente ao ver da diretoria e da comissão técnica. Renovação que agrega dentro e fora de campo e nos deixa muito felizes. Não foi fácil, mas ele ficará conosco pelo menos dez anos. É um jogador que só por esse tempo de clube já demonstra o quanto é importante dentro do nosso elenco", apontou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

Com Arboleda à disposição, o Tricolor terá pela frente sua estreia na Copa Libertadores 2024. O clube encara o Talleres-ARG nesta quinta-feira, a partir das 21 horas (de Brasília). A bola rola no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, pelo Grupo B.