Santos registra segundo maior público dos últimos dez anos na Vila em final contra o Palmeiras

No último domingo, na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, o Santos registrou o segundo maior público da Vila Belmiro nos últimos dez anos. Quase 16 mil torcedores compareceram ao estádio e viram a vitória do Peixe por 1 a 0.

A marca de 15.946 santistas só perde para a final do Paulistão de 2016. Na ocasião, o estádio recebeu 16.018 pessoas no segundo jogo da decisão diante do Audax, vencido por 1 a 0, com gol do ex-atacante Ricardo Oliveira.

O terceiro maior público do Santos nos últimos dez anos também é em uma final de Paulistão, contra o Palmeiras. O Peixe colocou 14.662 torcedores na decisão de 2015, quando ainda não existia a determinação para torcida única em clássicos no Estado de São Paulo. A medida entrou em vigor no ano seguinte.