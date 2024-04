Santos ganha folga e inicia preparação para segundo jogo da final na terça; veja programação

O elenco do Santos recebeu folga nesta segunda-feira, um dia após a vitória sobre o Palmeiras, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. A equipe dará início à preparação para a segunda partida da decisão na terça.

A reapresentação do Peixe está marcada para as 17h (de Brasília), no CT Rei Pelé. O time terá cinco sessões de treino até o duelo de volta, que acontece no domingo, às 18h, no Allianz Parque.

O Santos treinará na quarta, quinta e na sexta-feira pela manhã. No sábado, o grupo trabalha à tarde e, na sequência, embarca para a cidade de São Paulo, com previsão de chegar à capital paulista já durante a noite.