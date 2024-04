Rômulo agradece apoio da torcida do Palmeiras e diz: "Pretendo retribuir dentro de campo"

O meio-campista Rômulo realizou nesta segunda-feira o primeiro treino com a camisa do Palmeiras. O jogador se juntou à delegação alviverde no último sábado após eliminação do Novorizontino na semifinal do Paulista. O novo camisa 20 do Verdão agradeceu o apoio da torcida alviverde e espera retribuir em campo.

"Muito importante receber esse carinho da torcida. Pretendo retribuir dentro de campo, atuando da melhor maneira possível, fazendo grandes jogos, gols, assistências, ajudando a equipe. Fico muito feliz mesmo pelo carinho de todos e espero continuar assim", disse.

"Hoje é meu terceiro dia aqui. Quando eu cheguei, todo mundo me recepcionou muito bem, conversando, e me senti muito tranquilo. Fico muito feliz em fazer parte deste grupo, desta família. Ontem fui junto com o elenco ver o jogo da final. Estou começando a acompanhar a equipe e estou muito feliz por começar os treinos e me enturmar com todos", disse.