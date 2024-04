Racing-URU x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela Sul-Americana

O Corinthians visita a equipe do Racing-URU nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no gramado do Estádio Centenário, em Montevidéu. O duelo é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Timão e Racing estão na chave F do torneio, ao lado de Nacional-PAR e Argentinos Juniors. Os paraguaios e argentinos se enfrentam um pouco mais cedo, ás 19 horas.

Para o duelo contra os uruguaios, o técnico António Oliveira tem alguns desfalques. O volante Maycon está com lesão na coxa direita, o lateral esquerdo Diego Palacios se encontra em estágio de transição após artroscopia no joelho e o meia Igor Coronado adquiriu dengue. Fausto Vera, que se recuperou recentemente de dores no pé, é dúvida.