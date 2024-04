Palmeiras vê acusações de Textor como forma de justificar perda do título do Brasileiro de 2023

John Textor, dono da SAF do Botafogo, acusou o Palmeiras de estar envolvido em manipulação de resultados. O norte-americano declarou que tem provas confirmadas de que o clube paulista vem sendo beneficiado por isso nas duas últimas temporadas. O Palmeiras vê essas declarações como forma de justificar a perda do título do Campeonato Brasileiro de 2023.

"O Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com a urgência que o tema exige", diz o posicionamento do clube.

Nesta segunda-feira, Textor voltou a citar o Palmeiras ao comentar manipulação de resultados de jogos do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o dono da SAF do Botafogo disse ter "evidências pesadas" e "100% provadas" de que o clube vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas.