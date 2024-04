Palmeiras se reapresenta após derrota para o Santos e inicia preparação para estreia na Libertadores

O Verdão está no Grupo F da Libertadores ao lado de San Lorenzo (ARG), Independiente del Valle (EQU) e Liverpool (URU). Para o jogo da competição continental, Abel segue com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. Enquanto isso, pode ter Gustavo Gómez de volta em campo. O zagueiro se recuperou de uma fratura no dedo do pé esquerdo e nos últimos dois jogos do Verdão permaneceu no banco de reservas.

Antes de enfrentar o San Lorenzo, o Palmeiras tem mais um treino na manhã desta terça-feira, às 10 horas, também na Academia de Futebol.