Ovacionado, Neymar incendeia Vila em jogo do Santos e ouve da torcida: "Volta para casa"

O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos, no domingo, teve uma presença ilustre: Neymar Júnior. O astro da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, compareceu ao estádio e acompanhou a partida, que terminou com vitória do Peixe por 1 a o, com gol de Otero.

Já cientes que Neymar marcaria presença na Vila, torcedores do Santos se amontoaram no entorno do estádio pouco antes da bola rolar, tentando encontrá-lo em um dos portões de acesso. No entanto, o jogador escapou dos holofotes e apareceu já no vestiário do time logo após a chegada do ônibus que transportava o elenco.

A passagem pelo vestiário foi breve. O atleta apenas cumprimentou os jogadores, conversou rapidamente com alguns deles e aguardou, na sala de imprensa da Vila, o início da partida.