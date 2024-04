Carille pede que Gil repense aposentadoria e acha que rival errou ao dispensá-lo

"Jogaram a maioria dos jogos. 14 jogos, só contra o Mirassol que não. Eles se completam, um é muito rápido, o outro mais experiente. Os últimos anos do Gil foram pesados, ele está muito com isso na cabeça (se aposentar). Mas vamos deixar passar, vamos respeitar a decisão dele. Ele está falando de ir até o fim do ano, mas vamos esperar para que ele possa, quem sabe, repensar e tomar a melhor decisão para a carreira dele", disse o treinador do Santos.

Classificação e jogos Paulista

Gil chegou à Vila Belmiro com um contrato de uma temporada, com opção de renovação por mais uma. Ele estava no Corinthians, mas foi dispensado pela nova gestão do clube, chefiada por Augusto Melo. Carille acredita que o Timão cometeu um erro.

"Acho que sim. É difícil falar quando você não participa do processo, creio que o Corinthians não imaginava perder o Veríssimo, penso isso. Teve que correr atrás do Gustavo Henrique e de outros para sustentar. É difícil de falar, mas é um jogador qualificado. Tem que ter sabedoria para se desfazer se jogadores que têm qualidade", concluiu.

Gil atuou em todas as 15 partidas do Santos nesta temporada, sempre como titular. Ele deve voltar a campo no duelo de volta da final, marcado para domingo (7), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. O Peixe precisa de um empate para assegurar o título.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.