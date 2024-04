Millonarios x Flamengo: veja onde assistir, prováveis escalações e mais detalhes do duelo pela Libertadores

? Flamengo (@Flamengo) April 1, 2024

Segundo maior campeão colombiano, o Millonarios conquistou 13 dos seus 16 títulos antes de 1990. Na Libertadores, seus melhores resultados foram as semifinais de 1960, 1973 e 1974. Sua última passagem pela fase de grupos foi em 2018, mas o time não avançou às oitavas. Em 2022 e 2023, disputou a pré-Libertadores, mas foi eliminado por Fluminense e Atlético-MG, respectivamente.

Campeão colombiano em 2023, o Millonarios faz uma campanha irregular nesta temporada. Após uma seca de várias rodadas sem vitórias, se recuperou no nacional com dois triunfos consecutivos. No último sábado, com a maioria de seus titulares preservados para a estreia na competição sul-americana, venceu fora de casa o Fortaleza por 2 a 1.

Para encarar o seu primeiro compromisso na Libertadores, o Flamengo tem três desfalques certos e duas dúvidas. O atacante Gabigol, suspenso por fraude em exame antidoping, além do meia Gerson e do lateral Wesley, se recuperando de problemas físicos, não viajaram com a delegação para a capital colombiana.

Já o zagueiro Fabrício Bruno e o meia De La Cruz, que estiveram representando suas respectivas seleções durante a data Fifa de março, apresentam desgaste muscular e podem ficar de fora da partida.