Inter vence Empoli e se mantém isolada na liderança do Italiano

Nesta segunda-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter recebeu o Empoli no Giuseppe Meazza e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Federico Dimarco e Alexis Sánchez.

Assim, com o resultado positivo, os líderes alcançaram 79 pontos e mantiveram a distância de 14 para o vice-líder Milan, que chegou aos 65 após a vitória sobre a Fiorentina no último sábado. Por outro lado, o Empoli se complicou ainda mais na competição, já que ficou estacionado na 17ª colocação, com os mesmos 25 do Frosinone, equipe que abre a zona de rebaixamento.

No duelo seguinte, a Inter visita a Udinese na próxima segunda-feira, pela 31ª rodada do Italiano. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Estádio Friuli. Já o Empoli recebe o Torino no próximo sábado, também pela 31ª rodada da competição. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Estádio Carlo Castellani.