Fernando lamenta eliminação do Internacional no Gaúcho e analisa estreia do na Sul-Americana

O Internacional se despediu de forma dolorosa do Campeonato Gaúcho, ao ser eliminado na semifinal pelo Juventude, nos pênaltis, no Beira-Rio. O volante Fernando comentou sobre a eliminação do Colorado.

"Estamos machucados com o que aconteceu, a gente queria ganhar essa competição. Infelizmente, não conseguimos, mas agora é focar na frente, pensar nas próximas competições, e a única forma de resgatar o torcedor é ganhar jogo após jogo. É trabalhar e ganhar jogos, pensar sempre no próximo e aí sim a nossa confiança e a do torcedor vão voltar", disse Fernando ao Canal do Inter.

O Internacional desembarcou nesta segunda-feira em Córdoba, na Argentina, onde vai enfrentar o Belgrano, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Fernando destacou a dificuldade da estreia na competição.