Em jogo de oito gols, Braga vence Portimonense e encosta no Porto na tabela Português

Tranquilo no jogo, o time visitante ampliou o placar aos 24 minutos, com Bruma. O atacante recebeu passe na grande área e bateu na saída do goleiro.

Um minuto depois, Berto anotou o segundo gol do Portimonense no duelo, após tocar com tranquilidade por cima do goleiro do Braga. Os donos da casa aproveitaram que os visitantes diminuíram o ritmo e, aos 41 minutos, Fukui acertou chutaço de fora da área para marcar o último tento do jogo.