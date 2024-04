Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador do mês de março na Liga Saudita

? The RSL Player of the Month is...@Cristiano ???#yallaRSL pic.twitter.com/amcPW0tOAn

? Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 1, 2024

Ronaldo é o artilheiro da Liga Saudita, com 26 gols em 23 jogos. Seu clube ocupa a vice-liderança, com 59 pontos, 12 a menos que o líder Al-Hilal. O Al-Nassr volta a campo nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília) quando visita o Abha, pela 26ª rodada do campeonato nacional.

Dois conhecidos do futebol brasileiro também venceram prêmios por seus desempenhos em março na Arábia Saudita.

Jorge Jesus, ex-Flamengo e hoje no Al-Hilal, foi considerado o melhor treinador do mês. Além de liderar o campeonato de maneiro invicta, seu time conquistou a maior sequência de vitórias seguidas na história do futebol masculino.