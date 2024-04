Com Rômulo, Palmeiras divulga lista de inscritos na Libertadores; confira

O Palmeiras divulgou nesta segunda-feira a lista de jogadores inscritos para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores de 2024. Ao todo, 48 jogadores estão presentes na lista, incluindo o meio-campista Rômulo, que poderá fazer sua estreia pelo time na competição.

A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o San Lorenzo, nesta quarta-feira, no Estádio Nuevo Gasómetro, pela primeira rodada da fase de grupos da competição. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

Além dos 32 atletas que fazem parte do elenco atual, foram listados 16 atletas da equipe sub-20. Os atacantes Dudu (cirurgia no joelho direito), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito) e o zagueiro Michel (transição física) também foram inscritos. O trio atualmente está fora de combate, mas em breve poderá reforçar a equipe.