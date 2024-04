Com novo reforço, Atlético-MG divulga lista de inscritos para a disputa da Libertadores

O Atlético-MG divulgou nesta segunda-feira a lista dos jogadores inscritos para a disputa da Copa Libertadores. O Galo estreia na competição nesta quinta-feira, contra o Caracas-VEN, na Venezuela, às 19h (de Brasília).

O técnico Gabriel Milito inscreveu 50 atletas na Libertadores, entre eles o meia-atacante Robert, recém-contratado pelo Atlético-MG, que vai vestir a camisa 33. O jovem, entretanto, só irá aparecer no BID da CBF a partir desta segunda-feira e, com isso, o Galo realizou sua inscrição de maneira provisória.

Em relação às numerações das camisas dos atletas, Hulk permanece com a 7, Paulinho com a 10 e Gustavo Scarpa com a número seis. A camisa de número 9 ficou com o jovem Athyrson, de apenas 20 anos de idade.