Com dores no tornozelo, Cano deve desfalcar Fluminense na estreia da Libertadores

O Fluminense encerrou a preparação em solo brasileiro para a estreia na Copa Libertadores, contra o Alianza Lima-PER, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília). O técnico Fernando Diniz não deverá contar com o atacante Germán Cano.

Cano vem sofrendo com dores no tornozelo que o tiraram da segunda partida contra o Flamengo na semifinal do Estadual. O argentino será preservado visando a segunda rodada da Libertadores, contra o Colo-Colo, no Maracanã, na próxima semana.