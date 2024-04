Com dois desfalques, Athletico-PR chega ao Paraguai para estreia na Sul-Americana; confira relacionados

Nesta segunda-feira, o elenco do Athletico-PR desembarcou no Paraguai para fazer sua estreia na Copa Sul-Americana 2024. Pelo Grupo E, o Furacão terá pela frente o Sportivo Ameliano nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.

Ainda no Brasil, a equipe principal do Athletico-PR realizou uma sessão de treino, no CAT Caju, de olho no duelo. Ao fim dos trabalhos, foram definidos os 24 jogadores relacionados. Os atletas almoçaram no centro de treinamentos e seguiram para o aeroporto Afonso Pena. Assim que desembarcaram na capital paraguaia, rumaram para o hotel.

Para o duelo contra o rival do Paraguai, o Furacão terá dois desfalques importantes. O volante Erick e o atacante Pablo não se apresentaram 100% fisicamente nesta segunda-feira e permaneceram em recuperação no Brasil.