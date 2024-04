Capitão do Time Brasil BRB aprova quadra do Ginásio do Ibirapuera

O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, que será palco do confronto entre o Time Brasil BRB e a Alemanha pela Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo de tênis feminino, recebeu a visita de Luiz Peniza, capitão da equipe brasileira, neste final de semana.

Peniza, que convocou para o confronto as cinco melhores jogadoras do país, lideradas por Beatriz Haddad Maia, gostou do que está sendo feito no ginásio pela NSports, organizadora do evento.

"Tive a oportunidade de ver a quadra pronta, fiquei bastante satisfeito com a primeira impressão que tive. Temos dez dias para trabalhar em cima dela e, com certeza, no início dos treinamentos no dia 8, a quadra vai estar impecável e com a maior qualidade possível para a preparação para o confronto. Muito legal a estrutura e a quadra está muito bonita", afirmou.