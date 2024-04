Atlético-MG treina visando estreia na Libertadores; Rubens e Palacios seguem em recuperação

Nesta segunda-feira, sob o comando do técnico Gabriel Milito, o Atlético-MG treinou visando a estreia na Libertadores, que acontece nesta quinta-feira, diante do Caracas-VEN. O meio-campista Rubens, que teve uma fratura na mão direita, e o atacante Palacios, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, seguem se recuperando com trabalhos na fisioterapia e academia. Vale lembrar que ambos os atletas foram desfalques no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, realizada no último sábado.

O treino para o resto do elenco foi dividido entre trabalho com bola e academia. No início, a equipe fez uma atividade de condicionamento com a preparação física. Já na sequência, houve troca de passes e treino de finalização.