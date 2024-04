Após início ruim no Brasileirão feminino, Santos demite técnico Bruno Silva

O Santos FC informa que Bruno Silva não é mais o técnico da equipe profissional do futebol feminino. O Clube agradece os serviços prestados e deseja boa sorte na carreira. pic.twitter.com/5yy7Eh06XJ

? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 1, 2024

Bruno Silva deixa as Sereias da Vila após um início ruim no Campeonato Brasileiro feminino. Em quatro rodadas na competição, o Santos ocupa o 12º lugar e está à beira da zona de rebaixamento do torneio.

Ao todo, foram duas derrotas, um empate e apenas uma vitória. Com elenco reformulado após a chegada de Marcelo Teixeira à presidência do clube, o time agora vai em busca de um novo treinador.

Em má fase, o Santos busca a reabilitação do Brasileiro feminino na outra sexta-feira, dia 12 de abril. A equipe recebe o Corinthians na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da competição.