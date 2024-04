Após desembarcar, Grêmio realiza trabalho de recuperação em hotel na Bolívia

O Grêmio desembarcou na tarde desta segunda-feira na Bolívia, para a estreia na Copa Libertadores, nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), diante do The Strongest-BOL. A delegação está em Santa Cruz de La Sierra, onde ficará concentrada até amanhã, quando embarca para La Paz, cidade do jogo. No hotel, o elenco realizou um trabalho com foco na partida.

O técnico Renato Gaúcho e sua comissão técnica passaram aos jogadores atividades de recuperação, com exercícios sem bola.

O goleiro Marchesín, que vai estrear pelo Grêmio na Libertadores, comentou sobre a expectativa de defender o Tricolor Gaúcho na competição, e também sobre a altitude do local da partitda.