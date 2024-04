Alvo do Liverpool, técnico do Sporting desconversa sobre rumores de negociação

O Liverpool segue procurando um novo treinador para a próxima temporada. Jurgen Klopp, técnico dos Reds desde 2015, anunciou em janeiro que deixará o clube no final de junho. Em sua passagem de quase uma década, Klopp conquistou uma Liga dos Campeões e um Campeonato Inglês como os principais títulos.

Um dos possíveis substitutos é Rúben Amorim, treinador do Sporting. Em coletiva nesta segunda-feira, o português revelou estar focado em seu clube atual e que os rumores de sua transferência não afetaram os jogadores.

"Não (os afetou), porque faz parte da vida deles. O que afeta os jogadores são seu próprio futuro. Todos pensam em si mesmos. Isso pode interferir na preparação de um jogo se estiverem conversando com outro clube. É normal que jogadores passem por isso. Quando acontece com o treinador, eles não pensam nisso. E o treinador é claramente o técnico do Sporting e o único treinador do Sporting", contou.