Vai reverter de novo? Palmeiras perde jogo de ida da final paulista pelo 3º ano seguido

Derrotado pelo Santos neste domingo na Vila Belmiro, o Palmeiras, ao ficar em desvantagem, vive uma situação bem conhecida em finais do Campeonato Paulista. Pelo terceiro ano seguido, o Verdão perdeu o jogo de ida da decisão do Estadual.

Nos dois anos anteriores, o Palmeiras conseguiu reverter a desvantagem no duelo de volta. Em 2022, o time de Abel Ferreira caiu contra o São Paulo no Morumbi por 3 a 1 e levou a taça com uma goleada por 4 a 0 no Allianz Parque.