Tradicional ônibus Baleia retorna ao Santos para finais do Campeonato Paulista

BALEIA! ??

? O tradicional ônibus do Peixão está de volta! pic.twitter.com/ojrLKRlYUb

? Santos FC (@SantosFC) March 31, 2024





Ao todo, são 44 lugares, além do motorista e poltrona para acompanhante. No geral, o ônibus Baleia está rigorosamente nas cores branca e preta. O seu nome está escrito na parte traseira do automóvel.

Com o ônibus Baleia responsável por transportar a delegação, o Santos disputa o primeiro jogo da grande decisão do Paulistão, contra o rival Palmeiras, neste domingo, a partir das 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. O segundo embate está previsto para uma semana depois, no dia 7 de abril, no Allianz Parque.