Tite vai usar força máxima no Flamengo no próximo jogo contra o Nova Iguaçu

Mais uma grande atuação do Mais Querido! #VamosFlamengo

? Marcelo Cortes / CRF pic.twitter.com/8BmFtZd35d

? Flamengo (@Flamengo) March 31, 2024

O segundo jogo da final do Carioca será entre agendas do Flamengo na Libertadores. Nesta terça-feira, o Rubro-Negro estreia no Grupo E contra o Millonarios, às 19h (horário de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. Depois, no dia 10, o clube carioca recebe o Palestino, do Chile, no Maracanã.

Já a decisão do Campeonato Carioca está marcada para o dia 7, às 17h (de Brasília), no Maracanã. Maior campeão do estado, com 37 conquistas, o Fla está perto de mais um título e vai com força máxima.