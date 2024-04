Seleção Brasileira goleia Paraguai e é campeã do Sul-Americano feminino sub-17

Neste domingo, pela semifinal do Sul-Americano feminino sub-17, a Seleção Brasileira goleou o Paraguai pelo placar de 5 a 1, no Estadio Carfem, em Ypané (PAR). Assim, a equipe comandada por Simone Jatobá conseguiu conquistar o título de forma invicta.

Antes, na última quinta, o Brasil já havia carimbado a vaga para o Mundial da categoria ao empatar com a Colômbia, por 2 a 2, pela segunda rodada do quadrangular final. A Copa do Mundo será disputado na República Dominicana, no mês de outubro.