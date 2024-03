São Paulo vence FC Dallas e garante quarto título da Dallas Cup Sub-19

Neste domingo, o São Paulo chegou ao seu quarto título da Dallas Cup Sub-19 ao vencer o FC Dallas pelo placar de 3 a 2. A final ocorreu no Toyota Soccer Center, em Frisco (EUA), e os gols do Tricolor foram cravados por Lucas Ferreira, Bernardo e Igor.

O Tricolor inaugurou o marcador aos 14 minutos de jogo com Lucas Ferreira, que contou com assistência de Ryan Francisco. Todavia, ainda no primeiro tempo, aos 37, de pênalti, e aos 43, em um contra-ataque, o FC Dallas virou a partida.

Na etapa complementar, o São Paulo conseguiu marcar o gol de empate aos 21 minutos com Bernardo, que precisou de passe de Alves para balançar as redes. Aos 34, a equipe conseguiu o terceiro tento com Igor, com assistência de Ryan Francisco, a segunda do jogador no confronto.