Santos terá Chermont titular, e Palmeiras vai com Endrick; veja escalações da final do Paulista

Palmeiras e Santos estão definidos para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista que acontece neste domingo, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

As novidades no time de Fábio Carille são JP Chermont na lateral direita e volta de Otero. Aderlan fica no banco. Por outro lado, o Alvinegro não poderá contar com Hayner, que recebeu cartão vermelho na vitória sobre o Red Bull Bragantino.

Enquanto, o Palmeiras de Abel Ferreira não teve mudanças. O treinador tinha a dúvida de Endrick, que sofreu um trauma na coxa direita, mas o camisa 9 vai para o jogo. Enquanto o zagueiro Gustavo Gómez segue no banco de reservas depois de se recuperar de uma fratura no dedo do pé esquerdo.