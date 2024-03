Santos tem levado a pior, mas conta com histórico de Carille diante do Palmeiras para sair da fila

Carille é a esperança do Santos para acabar com um jejum de oito anos sem títulos. No retrospecto recente diante do Alviverde, o Peixe leva a pior. O time venceu apenas uma vez nos últimos 14 clássicos, além de outros três empates e dez derrotas.

Além de se dar bem contra o Palmeiras, o treinador do Santos nutre uma relação especial com clássicos. Ao longo de sua carreira, o comandante de 50 anos soma 20 vitórias, nove empates e nove derrotas em 38 duelos disputados com o Corinthians e o Peixe.

Em entrevista recente, Carille afirmou que desejava enfrentar o Palmeiras na decisão estadual. A derrota no início do ano no Allianz Parque, por 2 a 1, o motivou para buscar a revanche.

"Termina o jogo contra o Palmeiras, foi a terceira rodada, perdemos por 2 a 1. Os atletas estão aqui, pode perguntar a qualquer diretor que estava ali na sala. Eu falei que queria chegar na final, e queria chegar contra o Palmeiras. Isso lá na terceira rodada. Todo mundo dentro do Santos sabe que eu falei isso naquela semana, sem raiva, sem nada. Disse: 'quero chegar na final do Paulista, e tomara que seja contra o Palmeiras'. E chegou. Contente por isso. E agora é foco total, preparação total para que sejam dois grandes jogos", relembrou.

O Santos recebe o Palmeiras pelo primeiro jogo da final do Paulistão neste domingo, a partir das 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida de volta acontece uma semana depois, no dia 7 de abril, também às 18h, no Allianz Parque.