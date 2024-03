Rômulo acompanha delegação do Palmeiras em final do Paulista contra o Santos

O meio-campista Rômulo está com a delegação do Palmeiras para acompanhar a final do Campeonato Paulista contra o Santos. A bola rola neste domingo, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

O jogador se apresentou ao Palmeiras no último sábado e já fez as primeiras atividades como jogador do Verdão. Rômulo estava no Novorizontino e foi anunciado pela equipe da capital paulista em fevereiro, com a fase de grupos do Paulistão em andamento.

Na semifinal do Estadual, o Palmeiras eliminou o Novorizontino, por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Endrick. Depois disso, Rômulo se despediu do Tigre do Vale e se juntou ao elenco do Verdão.