Rogério Ceni aponta desgaste físico e 'falta de capricho' do Bahia em final do Baiano

Neste domingo, no Barradão, o Bahia foi superado de virada pelo Vitória, em confronto válido pela ida da final do Campeonato Baiano. Após o revés de 3 a 2, Rogério Ceni, treinador do Tricolor de Aço, lamentou que a equipe tenha perdido o ritmo durante a partida e alegou 'falta de capricho'.

"Precisávamos ter o controle do jogo e ter a posse de bola. Rifamos muito essa bola, não mantivemos o ritmo. Faltou um pouco de capricho para manter o controle. O cansaço vai batendo no meio de campo, as trocas no meio campo são escassas e o modelo de jogo vai mudando. Não tivemos capacidade de manter a bola e consequentemente o controle do jogo", afirmou o técnico.

Quando perguntado sobre a entrada do zagueiro David Duarte para a saída de Thaciano, Ceni pontuou falta de opções no banco de reservas e que a situação 'foi treinada'. "Foi treinado. O time não suporta jogar os 90 minutos com quatro meio-campistas. Não tenho as trocas para os quatro. Tem o Yago. Uma hora você tem que fazer as trocas. Tem o Yago e o Jota. Imaginávamos que estaríamos na frente do jogo e treinamos isso ao longo da semana. Dando amplitude para Juba e Arias. Infelizmente, o miolo estava bem preenchido e tomamos os gols pelos lados".