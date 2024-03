Reinier marca primeiro gol em 2024, mas lamenta empate do Frosinone

O brasileiro Reinier voltou a marcar com a camisa do Frosinone. Ele deixou a marca no empate por 1 a 1 deste sábado contra o Genoa , pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Foi a primeira vez que o ex-Flamengo balançou as redes em 2024 - seu último gol havia sido em novembro de 2023.

"Saio de campo com um sentimento misto de felicidade por ter voltado a marcar, mas chateado porque acho que poderíamos ter saído com a vitória", disse Reinier, que seguiu em sua análise.

"Fizemos um bom jogo. De qualquer forma, esse ponto fora de casa é importante para gente. Temos mais oito 'decisões' pela frente e vamos trabalhar muito para conseguir manter o Frosinone na elite", emendou o atleta, que tem 17 jogos, marcou três gols e duas assistências pelo Frosinone.