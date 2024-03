Reformulado, elenco atual do Santos não viveu traumas recentes contra o Palmeiras

O Santos enfrentará um adversário já conhecido na grande final do Campeonato Paulista: o Palmeiras. Em busca do fim de um jejum de oito anos, o Peixe mediu forças com o rival algumas vezes nos últimos anos.

Na grande maioria das vezes que o Santos decidiu uma competição contra o Palmeiras, levou a pior. Ambos os times chegaram às finais do Paulistão e da Copa do Brasil de 2015, além da Libertadores de 2020, disputada apenas no ano seguinte em virtude da pandemia do vírus covid-19.

A equipe da Baixada Santista até conquistou o Estadual em 2015, mas perdeu a Copa do Brasil na mesma temporada e também foi derrotada na decisão da Libertadores, no Maracanã, com direito a gol no último minuto.