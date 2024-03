"Rafael Leão é uma mistura de Neymar e Mbappé", afirma lateral esquerdo do Milan

Drop an emoji in the comments to sum up this guy's performance tonight ?#FiorentinaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/BrZ7RzpRGC

? AC Milan (@acmilan) March 30, 2024





"Rafael Leão é uma mistura de Neymar e Mbappé, mas estou a falar das caraterísticas. A questão é que, se jogar como tem jogado ultimamente e fizer a diferença, o Rafael Leão aproxima-se de ambos. Isso torna-o fundamental para nós", concluiu o defensor.

Nesta temporada, Rafael Leão, de 24 anos, soma 11 gols marcados e 12 assistências feitas, no período de 37 jogos pelo Milan.

A equipe de Milão volta aos gramados, no próximo sábado, para encarar o Lecce, em mais uma rodada do torneio nacional. A bola rola a partir das 10h (de Brasília), no San Siro.